Ana Terradillos no puede morderse la lengua al ver la desoladora imagen de toneladas de limones tiradas en el suelo, sin recoger y sin ser mandadas a los supermercados: "Producirlo le cuesta más del doble que si lo venden, la imagen es desoladora, da pena y es terrible". La reportera, que se encontraba en el campo, explica: "Limones como éstos cuestan producirlos 28 céntimos el kilo y se los pagan a 8 céntimos ... eso sí, les pagan los limones que son altos para consumo, los que son bonitos ".

El grave problema de todos esto, y lo que denuncian los agricultores, es que los supermercados les compran un kilo de limones a 28 céntimos y luego los venden a 1,90 euros. Francisco confiesa que "he tenido que tirar esta temporada unas 115 toneladas de limones, eso es casi un 45% de la producción". Además, destaca un dato indignante: " Si el limón tiene una manchita, cualquier desperfecto estético superficial , ya n o te lo compran... entonces se están tirando al suelo".

Por otro lado, Miguel explica que los limones no se pueden quedar en el árbol porque "el árbol tiene que hacer un esfuerzo muy grande para mantenerlos, entonces la temporada que viene no tendría cosecha y tirar los limones del árbol nos cuesta aproximadamente 6 céntimos".

"Nos están pagando unos 8 céntimos y en el supermercado están a 1,90 euros. Estamos que trinamos, no sabemos dónde está ese margen, dónde está ese dinero", sentencia el agricultor. Además, resalta: "Nos pagan 8 céntimos por la mitad de la cosecha porque el resto no nos lo pagan porque están aquí tirados en el suelo, no los recogen".