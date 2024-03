Miguel Ángel Revilla, sobre Ábalos: "El error que ha cometido es no irse a su casa, es un tránsfuga"

El expresidente de Cantabria: "Ábalos ha mentido porque saber esto lo sabía, otra cosa es que estuviera implicado o no"

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, comparece en el directo de ‘La mirada crítica’ para comentar el ‘caso Koldo’ y conocer si estuvo contratado por la trama.

El expresidente de Cantabria comienza explicando que “a mí no me han contratado, no tengo noticia de que esa empresa viniese por aquí. En aquellos días era una guerra entre comunidades por conseguir cosas, sobre todo los respiradores en Cantabria recuerdo que se pusieron a cien mil euros, era una locura porque era imprescindible para salvar la vida de la gente”.

Además, Revilla comenta que “todo el mundo decía saber quién las vendía, pero por aquí y creo que no aparecieron. Las explicaciones de Ábalos…creo que está en una situación delicada y ha cometido dos errores. Uno, proliferar en todos los medios de comunicación sin tener las cosas claras, sin estar seguro de lo que iba a decir. No hay más que ver lo que dice en su primera intervención de que no han quedado y luego va a un restaurante diciendo que se lo encuentra…hombre hora y media en un reservado.

"Ábalos ha mentido porque saber esto lo sabía, otra cosa es que estuviera implicado o no, pero saber lo sabía. Hace dos meses le estaban siguiendo y naturalmente le llamó para comentarle que le seguían. Hay una serie de contradicciones tremendas fruto de no tener claras las cosas y de vacilar o mentir. Tendría que haberse quedado callado. El segundo error que ha cometido es no irse a casa, es un tránsfuga", detalla Revilla.

"Afortunadamente en España frente a los que dicen que está volando el Estado de Derecho, nono el Estado de Derecho funciona, es lento porque tiene pocos medios. La justicia funciona y yo tengo confianza en ella. Creo que el tema sí que va a salpicar a Ábalos porque hay muchos indicios de que, aunque nadie pueda decir que estaba en el cobro de comisiones, sí que lo sabía y la relación era más allá que la de un asesor de plena confianza", comenta el expresidente de Cantabria.

Por otro lado, Revilla comenta: "Sobre Armengol he visto documento de un técnico del gobierno de Baleares que avala la calidad y validez de las mascarillas, seria gravísimo si hay uno anterior que ponga que no lo cumple. Si es verdad que las mascarillas no eran adecuadas y se ha estado alargando para no dañar a los vendedores y comisionistas, estamos hablando de estafa de dos millones de euros. No quiero hacer juicios, que lo hagan los tribunales de justicia, yo tengo gran confianza en ellos".

"En el tema de la amnistía saldrá seguro en el Congreso, pero afortunadamente hay Estado de Derecho, vamos a ver lo que dice Puigdemont. El Parlamento hace las leyes, pero si están en contra de principios que están por encima de lo que puedan pensar Puigdemont o Sánchez, pues al final son los jueces los que tienen la última palabra. No estaría dando saltos en Waterloo, el Tribunal Supremo que por unanimidad dice que ve indicios de terrorismo hay que tener cuidado porque ellos son los últimos que tienen la palabra", explica Revilla.