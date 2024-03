Cuca Gamarra, secretaria general del PP, pide la dimisión de Armengol: "No puede seguir ni un minuto más"

Este viernes, en 'La mirada crítica', hemos podido hablar con Cuca Gamarra, secretaria general del PP, que una vez más ha exigido la dimisión de Armengol: "No puede mantenerse ni un minuto más como la tercera autoridad del Estado. Estamos en una situación insostenible y no puede seguir siendo la presidenta del Congreso de los Diputados y ser la representante de todos los españoles cuando conocemos todas estas irregularidades que cada día van a más. Ahora hemos conocido que avaló esas mascarillas siendo consciente que no eran válidas. Alguien que avaló eso en plena pandemia no puede seguir", ha sentenciado.