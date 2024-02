José Luis Ábalos, contundente tras su paso al grupo mixto: "No me puedo marchar de la política como culpable porque no lo soy"

Tras un duro cara a cara entre el jefe del Ejecutivo y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la sesión de control al Gobierno, en el que el líder de la oposición le ha preguntado tajante a Pedro Sánchez sobre el caso Koldo y pocas horas después de que José Luis Ábalos desafiase a su partido sin renunciar a su acta y pasándose al grupo mixto, el propio Ábalos ha hablado en directo con 'La mirada crítica'.

Una vez más, Ábalos, ya como exministro socialista, ha defendido su inocencia y ha criticado el comportamiento del Partido Socialista: "No voy a entrar en ninguna pelea con el que sigo considerado mi partido. Respecto lo que decidas, pero eso no me hace tener que compartirlo. Discrepo con sus medidas desde el punto de vista de la legitimidad y de la utilidad o la estrategia a seguir conmigo", ha firmado.

José Luis Ábalos: "No tengo ningún temor, estoy muy tranquilo y convencido de que las cosas las hice bien. No formo parte de esa posible trama"

Sobre si se siente dolido con su partido, Ábalos ha sido claro: "Me siento dolido por todo, pero sé perfectamente dónde está el origen y la causa. Yo no tengo que trasladar el foco del problema y eso es lo que duele. Lo demás es cómo se gestiona, pero ese es otro orden".

José Luis Ábalos: "No puedo tirar de la manta porque no hay manta"

Además, ha aclarado el motivo por el que no ha entregado el acta y se ha pasado al grupo mixto: "No tengo ningún temor, estoy muy tranquilo y convencido de que las cosas las hice bien. No formo parte de esa posible trama. Es cierto que para defenderme quiero estar protegido y seguir siendo diputado me permite estar en la tribuna, ejercer activismo político y no estar a merced de un linchamiento."

José Luis Ábalos: "Desde que saltó la trama Sánchez no me ha llamado"

Ábalos ha vuelto a asegurar que no es culpable: "Mi situación está clara y no tengo ningún lucro. Mi declaración de bienes es menor que cuando tomé posesión de Ministro y todo el mundo sabe cómo vivo. No he tenido ningún tipo de enriquecimiento y eso es la mayor garantía", ha sentenciado.

Sobre si va a tirar de la manta, su respuesta ha sido clara: "No hay manta. no puedo tirar de ella porque no existe He estado hablando con Sánchez hasta esta última semana en la que ha ocurrido esto". Ábalos cree todo ha sido una "reacción precipitada para decir que el PP no es como el PSOE" y que se ha actuado con demasiada rapidez.