José Luis Correa, policía represaliado por Koldo: “Me sancionaron con 45 días de empleo y sueldo y 3.000 euros”

“El señor Ábalos y Koldo venían con sus escoltas de cenar en un restaurante y nosotros estábamos de cumpleaños. La gente los reconoció y les decían que, si habían venido en tren , en mi caso no hablé para nada y llegó un momento de la noche que Koldo se acerca con el escolta e identificaron a uno de mis compañeros y ya me pidieron a mí también la identificación", detalla el policía.

Por último, el policía sentencia: "Por la mañana nos llevaron a testificar y a los pocos días me mandaron a Madrid de asuntos internos. Pienso que Koldo no tiene tanto poder. Me sancionaron con 45 días de empleo y sueldo y 3.000 euros. A la inspectora de allí le decía que tenía testigos y no llamaron a ninguno, tuvo que tener el ministro algo que ver porque Koldo no creo que pueda hacer tanto. Me siento indefenso, tengo un historial intachable hasta que llega esto"