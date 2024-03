La reacción de Ana Terradillos al futuro asesor con el que contaría Ábalos: "A mí que no me llame"

En cambio, el aforamiento lo sigue manteniendo. Si fuera requerido por la justicia, solo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo. Los recursos con los que va a contar, le corresponde ahora un asesor, un despacho propio y los gastos por desplazamiento. Este último punto referido al asesor, hace reaccionar a la presentadora , Ana Terradillos que comenta entre risas que “yo… perdonadme la broma pero yo creo que casi que se va a quedar él solito . Pero escucha, si le llaman o si él llama alguien para ser asesor , a mí desde luego que no me llame ”.

Sobre el 'caso Koldo', José Luis Ábalos explica en nuestro programa que "no tengo ningún temor, estoy muy tranquilo y convencido de que las cosas las hice bien. No formo parte de esa posible trama. Es cierto que para defenderme quiero estar protegido y seguir siendo diputado me permite estar en la tribuna, ejercer activismo político y no estar a merced de un linchamiento."