Íñigo Errejón, portavoz de SUMAR, critica la actitud de PP y PSOE: "no me gustó el tono de la sesión de control"

Este jueves, Íñigo Errejón, portavoz de SUMAR, ha hablado en directo en 'La mirada crítica' sobre este y otros temas de la actualidad política. "Cuando alguien impulsa unos presupuestos y no los saca adelante, la responsabilidad es de quien esté en el Gobierno. El señor Pere Aragonès, que lleva tiempo gobernando en Cataluña con una mayoría muy inestable, no ha hecho los esfuerzos suficientes para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat. Si usted me pregunta si no hay que sacar presupuestos en España porque no salgan en Cataluña, mi respuesta es no. Bastante grave es no tener presupuestos en Cataluña por un macro-casino como para que encima no intentemos tenerlos en España", ha sentenciado.