Laura Borrás, presidenta de Junts: "Hasta que no resolvamos la cuestión catalana, no va a poder haber estabilidad en el Estado español"

A continuación, Ana Terradillos le reitera a Laura Borràs que Puigdemont que es un fugado de la justicia española y la presidenta de Junts responde con contundencia: "Un fugado que se presenta a la justicia europea es un fugado particular, que es eurodiputado en el Parlamento Europeo es un fugado particular. Es alguien que no quiso someterse a la injusticia de haber sido encarcelado como lo fueron otros representantes políticos catalanes legítimamente escogidos en una prisión preventiva y vergonzosa que denunciaron incluso a entidades internacionales como Amnistía Internacional o la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La anomalía está en el Estado español"