Óscar Puente, ministro de transportes, pide la dimisión de Díaz Ayuso: "Sus explicaciones son suficientes para que dimita ya"

Sobre lo primero que ha hablado Puente ha sido de la polémica que salpica a la pareja de Díaz Ayuso y a la propia presidenta de la Comunidad de Madrid: "Las explicaciones de Ayuso son suficientes para que dimita esta mañana y ayer mintió a los ojos de todos. Ayer dijo que su pareja no debía nada y hoy mismo hemos sabido que había cometido ilegalidades. Imagino que no sabría y que habría hablado con su expareja antes de dar la rueda de prensa. Es el colofón de un asunto que debe desembocar en la dimisión de la señora Ayuso más pronto que tarde ", ha sentenciado el ministro.

"Nosotros teníamos que conocer todo lo que hacía el asesor del ministro Ábalos y resulta que la señora Díaz Ayuso no conocía lo que sucedía bajo su mismo techo. La presidenta de la Comunicad de Madrid dice que no conocía que la persona con la que convive había obtenido negocios por comisiones en ventas de mascarillas con empresas que su propio partido había denunciado ante la justicia. No puedes pedir lo que tú no estás dispuesto a ofrecer", ha continuado Puente.