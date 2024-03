Borja Sémper, vicesecretario del PP: "España está paralizada por los intereses personales de Sánchez"

“Estamos en un momento político en el que Ayuso se ha visto obligada a dar explicaciones cuando su pareja, que por aquel entonces no lo era, tuvo un problema con la Agencia Tributaria, un conflicto entre un particular y la agencia que no impacta en la administración ni en el ámbito de la gestión de la Comunidad de Madrid. Así están las cosas en este país y en paralelo el ‘caso Koldo’, la amnistía, pero el gobierno ha conseguido embarrar el debate público para hablar con un problema de un particular con la Agencia Tributaria".