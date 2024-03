Los expertos confirman que la Tercera Guerra Mundial podría estar cerca: "El riesgo es real"

El experto ha dado más datos concretos: "No nos dan probabilidad alta, pero si hay posibilidades. La seguridad está en nivel 4, es riesgo alto, es el último escalafón. Me preocupa muchísimo Francia y París, este mismo fin de semana han detenido a una persona del vínculo Yihadista en París, que estaba marcando objetivos para las olimpiadas. Han detenido en España a una persona que estaba realizando objetivos para Semana Santa. Esta amenaza está y se mantiene, no es por asustar, pero hace nada detuvieron a un chaval de 15 años con explosivo para volar un instituto de Sevilla. Parece que no queremos darnos cuenta, tampoco hay que vivir con miedo", detalla el experto en seguridad y terrorismo".