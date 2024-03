Todo sobre el regreso de Rubiales a España: cómo será, qué pasa si se retrasa o quién elige la fecha

"Una vez que se conoce la orden de detención que pesa sobre él, si ellos han manifestado que están en República Dominicana y que la vuelta está prevista para el 6 de abril y han demostrado algún tipo de garantía o de compromiso del que han puesto a disposición del juzgado y ellos no tienen inconveniente, no sería necesaria la vuelta hasta la fecha indicada", explica el abogado.

"Si no vuelve, el juzgado tendría que tomar otro tipo de medida, si no lo hace es que no lo ve necesario . Podría recurrir a las autoridades de Republica Dominicana para solicitar la prohibición de salida del señor Rubiales a otro país que no sea a España en un vuelo regular", detalla José Manuel.

Por último, la periodista asegura que "previa a esa orden de detención, presenta los billetes de marzo de que va a ir la familia a verle y él aporta también su regreso del 6 de abril. Esta mañana he hablado con él y me asegura que está dispuesto a venir mucho antes del 6 de abril. Le he visto tranquilo, dando todo tipo de explicaciones, no va a eludir ningún tipo de presencia en España. No me ha concretado fecha para volver, ahora mismo está mirando billetes, pero está tranquilo, va a contestar a todo".