El mensaje con amenazas de Rubiales al periodista José Ramón de la Morena: "Mis intereses no son los tuyos"

José Ramón de la Morena, periodista, comparece en el directo de ‘La mirada crítica’ para comentar los presuntos casos de corrupción de los que se acusan a Luis Rubiales.

"Con Rubiales, tengo la carrera y el máster porque fue de los primeros que me engañó. Él estaba en el Levante cuando era un equipo con un presidente que tenía una grabadora en el despacho y era sospechoso, estuvo investigado. Él vino a verme cuando se iba a retirar y me dijo que quería limpiar el fútbol, me medio convenció", detalla el periodista.

"Cuando entro en la AF, una noche vino el secretario de estado para el deporte, él vino como una fiera y como un macarra, lo amenazaba. Me mandó un mensaje cuando yo estaba en el mundial de Sudáfrica y me dijo: ‘Que sepas que voy en el avión de la Federación y que mis intereses no son los tuyos’, desconozco que intereses pensó que tenía. Él va a quedar ya para la historia marcado por corrupción, por mentiras, un personaje de los que pasan a la historia. Él lo que tiene es un conjunto de abogados que han estado vacilando a la prensa", explica José Ramón de la Morena.

Además, el periodista detalla: "Se han convocado unas elecciones por el que era su vicepresidente económico…todas estas cosas no las veo solución o si no unas elecciones limpias y libres, que cada federado tenga un voto. Ha habido amparo político totalmente, Rubiales es un bicho y todas las llamadas las grababa, después llamaba al presidente, pero no creo que le diese un apoyo por teléfono, pero en algún momento se te puede escapar cualquier frase. Él presume de que tiene todas las llamadas grabadas.