Del menú a los invitados más fiesteros, Esperanza Aguirre cuenta cómo fue la boda de Martínez-Almeida: "Vi a la reina Sofía en la pista de baile"

Por último, la expresidenta de la Comunidad de Madrid explica que "la reina Sofía estaba muy guapa vestida de azul, la vi en la pista de baile bailando y muy bien. La versión que hicieron del chotis Almeida y Teresa no es exacta…yo nunca me he atrevido, por eso no quise bailarlo allí. La boda fue muy emocionante".