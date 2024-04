Gabriel Rufián, portavoz de ERC: "Le pido a Pedro Sánchez que no se marche y aguante"

"Yo he ido a ver a la cárcel a compañeros míos que estaban allí por la cara y ahora le pido a Sánchez que aguante y que no se marche porque un juez se invente a través de una organización filofascista como 'Manos Limpias' que su mujer esté involucrada en según que cosas ", ha continuado.

"Da igual que sea una estrategia política que no porque si lo fuese... pues pasará a la historia como un farsante. Yo me quedo con que esta persona no puede más porque están atacando a su familia y creo que la comparación con Díaz Ayuso es perversa porque esta persona relacionada con ella lo reconoció", ha opinado Rufián.