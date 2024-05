Alejandro Fernández, candidato del PP en las elecciones catalanas: "Illa y Sánchez han demostrado que tienen una estrategia con el separatismo"

“Me gustaría hacer una reflexión, con Pedro Sánchez estamos teniendo problemas con todo el mundo, eso acaba teniendo consecuencias en el prestigio para España, en la posición y en la economía. Sobre la entrevista que habéis hecho con Yolanda Díaz, ella forma de un gobierno hipócrita que nos pide sosiego, pero llama drogadicto al presidente de Argentina, que hagan lo que quiera, pero esa manera de hacer política me provoca rechazo", explica el candidato del PP.

"Yo siempre cumplo mi palabra y aquellos catalanes que quieren acabar con proceso separatista que trae la decadencia de Cataluña, tiene que tener muy claro que cada voto valdrá para acabar con el separatismo y no para retroalimentarlo. Tenemos claro que Illa es prisionero de Sánchez, ya gano las anteriores elecciones y no sirvió de nada. Prometió no pactar con los separatistas y les entregó todos sus votos al día siguiente. Si nosotros tenemos que hablar con quién sea para acabar con esto, tendría que ser a través de hechos", ha explicado.