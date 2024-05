Salvador Illa, candidato del PSC: "No me veo invistiendo a Puigdemont como presidente, tenemos proyectos muy distintos"

Por otro lado, el candidato socialista en Cataluña asegura: "Fue el 23 de julio cuando España se pronunció y convendría que esto no lo olvidaran. Ahora se decide que gobierno queremos en Cataluña y a partir del día 13 intentaremos articular un gobierno que sea estable y que abra una nueva etapa, por ello esto no creo que tenga que ver con que Junts se lo ponga complicado al presidente del Gobierno".

"No me veo invistiendo a Puigdemont como presidente, tenemos proyectos muy distintos. Me veo presentándome a la investidura de la Generalitat y buscando apoyos para conseguirla. Con todo el respeto a todos los ciudadanos de Cataluña y parece que mal del todo no me va", comenta Illa.