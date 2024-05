El peligro de los medicamentos milagro para adelgazar: "Más del 60% de la gente que los usa al año ha recuperado todo el peso perdido"

" Son fármacos que en principio se usaban para la diabetes o para personas con un I.M.C por encima de 30, es decir, personas con una obesidad severa, no para aquellos que quieren perder cuatro o cinco kilos porque no entran en el vestido para la boda de su amigo", ha recalcado.

"Tomarlos te reduce el apetito y nos da sensación de saciedad, por lo que comes menos y pierdes peso. Lo que sucede es que cuando dejas de tomarlos todos esos efectos se revierten y, si durante el tiempo que has estado tomando el fármaco no has incluido el ejercicio físico o has llevado una dieta más saludable que la que te ha hecho ganar ese peso, al final vas a aumentar hasta más kilos que antes", ha explicado farmacéutico.