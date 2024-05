Exclusiva | 'La mirada crítica' habla en directo con Puigdemont sobre su regreso a España: "Siempre he dicho que volveré el día de la investidura"

Desde el sur de Francia, la reportera Nahiara Gago ha conectado en directo con 'La mirada crítica' para darnos la última hora de Carles Puigdemont. Tras preguntarle si va a regresar a España en estos días, el político ha respondido: "He sido muy claro en este tema, no he estado nunca dubitativo, siempre he dicho que volveré el día de la investidura"