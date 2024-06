La broma de Ana Terradillos a Martínez-Almeida sobre sus futuros gemelos: "¿Ya los ha encargado?"

Además, el alcalde ha defendido la defensa de Isabel Díaz Ayuso a su pareja: "Quien se ha mojado mucho atacando a un particular ha sido el gobierno de España. Su pareja no tiene ningún tipo de relación con la comunidad de Madrid y todas las responsabilidades que se le piden quedan al margen de su pareja. Entiendo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, harta de lo que ha pasado, diga que hasta aquí hemos llegado. A diferencia de Begoña Gómez, en el Ayuntamiento no hay nadie incriminado".

Sobre la Ley de vivienda y el problema que hay en nuestro país con este tema , José Luis Martínez-Almeida ha dejado clara la preocupación de su partido con uno de los problemas principales que existen en nuestro país: "Es un problema muy grave y uno de esos problemas en el que todos los partidos nos ponemos de acuerdo en un punto de partida, aunque no en sus soluciones. Somos conscientes de este problema y estamos poniendo en marcha cosas que esperemos que puedan solucionarlo. No estamos de acuerdo con la ley de vivienda y lo que hay que hacer es adoptar medidas para que esto se solucione.

Lo primero a lo que ha respondido Martínez- Almeida ha sido al recurso de anticonstitucionalidad que el PP va a presentar ante la ley de Amnistía: "Como no sabemos cuándo van a publicarlo EN el BOE, no podemos preparar el recurso. Sabemos que van a hacerlo después de las elecciones de Europa, pero no cuándo. Si es tan importante y se sienten orgullosos de esta ley, por qué retrasan su publicación y no acudió Pedro Sánchez al debate", ha respondido.