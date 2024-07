Makoke revela el motivo por el que María José Suárez recibió el correo de la supuesta infidelidad de Escassi

'Así es la vida' ha podido seguir los pasos del jinete días antes de que María José recibiese esos correos electrónicos, en los que se ve reflejado lo que hizo Escassi. Días antes de esta información, la modelo ya especulaba que había algo en el jinete que no le cuadraba.

Para asegurarse de ello, María José le llamaba a través de una videollamada. Para sorpresa de la modelo, Escassi se encontraba en casa y no de camino a la estación de trenes . La explicación que le daba el jinete es que había regresado a casa para coger una chaqueta, ya que le habían dicho que en Bilbao hacía frío.

La excusa que le decía Escassi no le cuadraba a María José y la pareja discutía fuertemente por teléfono. Días después, ambos cogían el crucero a los fiordos noruegos. Álvaro iba con la intención de reconquistarla y ambos salían después del viaje juntos y enamorados.

Según la tertuliana, el correo se habría enviado porque Escassi le debería dinero a este persona desconocida: "He hablado con personas muy cercanas a María José y me dicen que esta persona se pone en contacto con María José porque parece ser que Álvaro Muñoz Escassi le debe dinero. Como no le paga decide ponerse en contacto con María José para revelarle esos datos".