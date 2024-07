Por otro lado, Juan Verde es claro sobre el futuro de los demócratas: "Fácil no lo tenemos, pero decir que es imposible... la campaña empieza ahora, lo mejor está por venir, quedan más de 100 días y en política un mes es una eternidad". Para terminar, deja un mensaje sobre Trump: "Lo que ocurra el 5 de noviembre en Estados Unidos es importante no sólo para el pueblo americano, sino también para esa relación transatlántica EEUU-Europa, con España... ojalá no sea Trump el presidente que gane y estoy convencido de que el pescado no está vendido".