Las claves de la carta en la que Joe Biden renuncia a la candidatura presidencial: "Lo mejor para mi partido y para el país es que me retire"

Tras hacer este recapitulación, Joe Biden sorprendía con la decisión que tantos rostros conocidos, contrincantes y compañeros de partido le estaban pidiendo: "Ha sido el mayor honor de mi vida ser su Presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Hablaré con The Nation a finales de esta semana con más detalle sobre mi decisión. Por ahora, permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido".

Por último, Joe Biden ha mostrado su total apoyo a Kamala Harris. De esta forma, Biden apuesta por la vicepresidenta de Estados Unidos para que se convierta en la candidata para ocupar el cargo de primera presidenta del Gobierno de Estados Unidos: "Quiero agradecer a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una socia extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí. Hoy creo lo que siempre he creído: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer cuando lo hacemos juntos. Sólo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América", con estas palabras Joe Biden anuncia que no se presentará a la reelección como presidente de Estados Unidos."