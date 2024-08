Borja Sémper, tras la negativa del PP de citar a Begoña Gómez a la comisión del Senado: "Hacemos oposición a Pedro Sánchez, no a su mujer"

Después de que su partido exija a Pedro Sánchez dar explicaciones sobre la segunda fuga de Puigdemont y si cuentan con los apoyos suficientes, ha sentenciado: "En este curso político nuestros pasos no van a estar condicionados sobre los hipotéticos apoyos que podamos tener o no y vamos a defender lo que creemos que es bueno para el país. pedro Sánchez tienen que dar explicaciones por este espectáculo que vimos con la presencia y huida de una persona reclamada por la justicia. Los Mossos es un organismo cuestionado en los últimos años por el manoseo político que han sufrido y esto ha hecho que exista una sombra lógica de sospecha sobre su dirección, pero no sobre los funcionarios que son unos grandes profesionales".