Ana Terradillos reacciona a la indignante canción del alcalde Vita, Ávila: "Es un impresentable y un sinvergüenza"

Antonio Martín Hernández, alcalde del municipio de Vita (Ávila), abandonará su cargo después de que el Partido Socialista y Podemos denunciaran la existencia de un vídeo en el que aparece cantando una canción que dice: "Me encontré una niña sola en el bosque, la cogí de la manita y me la llevé a mi camita. Le subí la faldita y le bajé la braguita". Seguidamente, y tras repetir en varias ocasiones ese estribillo, continuaba: "La eché el primer caliqueño. La eché el segundo caliqueño. En el tercero ya no quedaba leche".