El alcalde del PP en Vita, Ávila hace "apología de la pederastia" en un acto público

"Me encontré una niña sola en el bosque, la cogí de la manita y me la llevé a mi camita. Le subí la faldita y le bajé la braguita". Es la canción que ha cantado en público el alcalde del PP, Antonio Martín Hernández, en Vita, una localidad de Ávila durante un evento público. Desde el PSOE y Podemos han pedido la dimisión del político por hacer apología de la pederastia y la violación.