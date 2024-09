Isabel Díaz Ayuso: "Moncloa no me ha llamado para hablar con Sánchez. No sé si iría, depende"

Isabel Díaz Ayuso ha estado en directo en 'La mirada crítica'

Ayuso, ante el plan de regeneración democrática: "La cultura, o es de izquierdas y del gobierno o será desprestigiada"

Pedro Sánchez y sus medidas para la "regeneración democrática": los detalles de las propuestas

El mismo día que Pedro Sánchez aprueba en el Congreso de Ministros el plan de regeneración democrática, Isabel Díaz Ayuso se ha sentado en el plató de 'La mirada crítica' para hablar de la agitada actividad política en la que se ve envuelta nuestro país.

La primera pregunta que le ha hecho Ana Terradillos ha sido si España necesita un plan como el que el gobierno va a aprobar, algo con lo que Díaz Ayuso se ha mostrado crítica: "En el mismo momento que se va a publicar ese plan de medios y ya sabemos que el gobierno estaba creando dosieres para desprestigiar a jueves, medios de comunicación y periodistas. Venimos denunciando hace tiempo que se van a mantener en el gobierno acabando con todo aquello que le recuerda a una Democracia dónde están los límites", ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Quienes más muestras ha dado de control de medios y de control de las instituciones ahora nos meten una ley y una serie de medidas que también van contra la libertad religiosa, el respeto y las injurias al Rey, manteniéndose en el poder con una inversión de la realidad", ha continuado criticando Díaz Ayuso.

"En cuanto el presidente del Gobierno se ha visto rodeado de casos de corrupción y ven que no sacan presupuestos ni hacen nada, eso se va empequeñeciendo y necesitan más madera. Lo más preocupante para mí es algo que nunca habíamos visto como es el desprestigio a presentadores, actores y jueces. Para ello suelen utilizar el desprestigio", ha continuado explicando la presidenta.

Sobre las palabras de Nacho Cano acusando a la policía de "mamporreros o de paletos", Díaz Ayuso ha defendido al artista, con el que mantiene una muy buena relación personal: "Quiere hablar sobre los policías que han estado sobre él y no sobre el cuerpo en general. No es normal que ante una inspección de trabajo te detengas, te estén esperando furgones de policías, se metan en tú casa o la citación se la den a tú madre, una anciana de más de 90 años".

Isabel Díaz Ayuso: "La cultura en España tiene que ser libre"

"La cultura en España tiene que ser libre y cada artista o periodista decir lo que quiera decir. Es evidente que la relación entre el gobierno y la Comunidad de Madrid y algunas otras del PP es horrible, pero yo nunca usaría los medios de la Comunidad de Madrid para ir contra periodistas por muy poco que me gusten", ha argumentado Díaz Ayuso.

Díaz Ayuso: "No voy a ir a Moncloa a tomarme un café"

Cuando le ha han preguntado si Moncloa la ha llamado ya para hablar con el presidente, ha aclarado: "A estas horas no. Sánchez necesita que todo el mundo trabaje para él y decide que para ganar las elecciones en Cataluña crea ese concierto catalán que no es más que poder para que si viene un golpe nadie lo pueda frenar. Eso sí, una vez que ya os lo habéis tragado voy a ir comunidad por comunidad para dividirlas. Yo no me voy a Moncloa para tomarme un café y no voy a ir para no hacer nada".

Ayuso, sobre una posible moción de censura con Junts: "El gran problema de España ha sido ser presos de estas minorías que no querían lo mejor ni para España ni para Cataluña"

Además, Ayuso ha respondido a si estaría a favor de una moción de censura con Junts: "Afortunadamente no lo tengo que decidir yo. Creo que un gran problema de los que hemos tenido en España ha sido ser presos de estas minorías que no querían lo mejor ni para España ni para Cataluña. Como creo que la política empezó a perderse por este motivo, especialmente desde Zapatero, a mí me cuesta llegar a ningún acuerdo.

"El gobierno no nos deja gobernar. Pido la singularidad para Madrid"

Sobre el anuncio que ha hecho de nuevos impuestos, ha aclarado: "Defiendo una fiscalidad progresiva y que no sea confiscatoria. Hay que pagar impuestos y quien más tienen tiene que paga más, pero con unos límites. Esa política nos ha funcionado y no la respetan, pero siempre que pueda la haré para ayudar a las familias. El gobierno no nos deja gobernar en muchas ocasiones y yo pido autonomía y la singularidad para Madrid porque ya está bien ¿Qué pasa si yo hago lo mismo en Madrid y me endeudo hasta arriba para que luego venga otro y me lo pague?, ha analizado.

"Es un aburrimiento mi vida, es tan sencilla que tienen que ir a por lo que sea de Ayuso, alguien del trabajo, el hermano, el padre o el novio", dice la presidenta