"En el pasado, no hace ni cinco años, ya intervino un teléfono Israel para el denominado 'ingeniero' y le volaron la cabeza cuando llamaba a su padre. Es cierto que algunos teléfonos han planteado problemas y en los aviones se guardaban porque podían dar problemas, pero eso no era una operación de inteligencia como ha pasado aquí", ha explicado Chema Gil.

Manuel Huerta, experto en ciberseguridad, nos ha explicado de manera clara y lo más sencilla posible, cómo se han podido hacer detonar estos dispositivos: "Es una intervención, no un error. No hay información suficiente para analizar si es derivado de la cadena de suministro o si hay otro tipo de tecnología. Esto invita a estar un tanto inquieto respecto a qué se puede hacer y qué no", ha comenzado.