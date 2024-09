Feijóo: "El presidente va a ser llamado a la comisión de investigación del Senado cuando lo consideremos oportuno"

Feijóo no se cierra a la disminución de la jornada laboral semanal: "Cuando solucionemos problemas como el de la productividad, veremos si somos capaces de reducir las 40 horas semanales"

Feijóo critica al Gobierno por "culpar" al PP tras retirar la senda de déficit y se abre a negociar si retira el cupo

Lo que Moncloa no quería que ocurriese ha terminado pasando. Este lunes se han filtrado los audios en los que el juez Peinado tomó declaración al presidente del Gobierno Pedro Sánchez por la investigación a su mujer Begoña Gómez. En ella, Sánchez decidió acogerse a su derecho de no declarar. Poco después de esta filtración histórica, Alberto Núñez Feijóo se ha sentado en el plató de 'La mirada crítica' para tanto de este como de otros acontecimientos que sacuden la agitada actividad política de nuestro país.

A lo primero que ha respondido el líder del PP ha sido a la decisión del Gobierno de retirar la votación del techo gasto: "Han incumplido un requisito constitucional que es presentar el proyecto de presupuestos en el año 2024 y estamos sin presupuestos. En relación con el 2025 tienen que aprobar la senda de gasto uy parece que las reuniones en Suiza han salido mal y se ha decidido que España de momento no tenga presupuestos para el año 2025. Todo tiene un límite y normalmente la oposición intenta hacer su trabajo, pero por primera vez en la Democracia el que intenta destruir la oposición, poner muros y está tensionando la vida política es el Gobierno. Con nosotros no se han sentado para hablar la sentado de gasto. En esta senda hablan un reparto muy sorprendente, siendo el mayor incremento para el gobierno y el menor para las Comunidades Autónomas. Ya está bien de echarle la culpa de su incapacidad a una oposición con la que ni negocian, ni se sientan, ni buscan acuerdos", ha analizado.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP: "Esto es una España ingobernable con un Gobierno soberbio y arrogante"

Sobre las declaraciones de la portavoz del PSE en las que le llama "cuñado", Feijóo ha dicho: "Como comprenderá, a mí lo que diga la señora Peña y el PSOE me dan igual. No sé si es una especie de acoso laboral que le quieren hacer al jefe de la oposición, pero yo voy a seguir cumpliendo con mi deber y no soy responsable de todo lo que están haciendo mal".

También ha comentado una de las noticias del día, la de los audios del Ejecutivo y el ministro de Justicia cuestionando la labor del juez Peinado: "No es la primera vez que el Gobierno descalifica a los jueces o entra en tromba contra el poder judicial. Intentaron controlarlo y no lo consiguieron porque intervino la Unión Europea, pero lo cierto es que varios cargos de este gobierno van constantemente en contra del poder judicial. Estamos ante un presidente soberbio y si a mí un juez me llama, acudiré. Presentar una querella y utilizar el gobierno para insultar a los jueces tampoco se ha visto nunca en democracia".

Feijóo, sobre los audios de Sánchez: "Cuando un presidente presenta una querella a un juez, es arrogante y soberbio"

Además, ha explicado el motivo por el cual el PP no llama a Sánchez a la comisión de investigación que hay en el Senado: "Está buena parte judicializado y no tenemos ninguna prisa. Se ha negado a darle explicaciones a todo el mundo, por eso hemos esperado hasta el final. Si no quiere dar explicaciones, se va a sentar en el Senado. El presidente va a ser llamado a la comisión de investigación del Senado cuando lo consideremos oportuno".

El líder del PP se ha mantenido en su posición sobre si Begoña Gómez debería ser llamada a esta comisión: "Yo dije desde el primer momento que a mí no me gusta usar a la familia del presidente para hacer política porque el responsable de lo que haga una persona de tú familia en el ámbito político es el político. He sido criticado por ello, pero lo sigo manteniendo".

Feijóo tiene claro que las elecciones no deberían tardar en llegar a nuestro país: "Sé que esta legislatura nació muera y es ingobernable. Vivimos un país en el que Gobierno no ha sido capaz de aprobar su primer presupuesto y donde han retirado dos veces el techo de gastos para el presupuesto del ejercicio siguiente. Esta España actual es ingobernable y tenemos un gobierno soberbio que no busca acuerdos".

A pesar de todo, sabe que este adelanto no depende de ellos: "El adelanto electoral no depende de Sánchez, dependerá de cuando pierda sus apoyos y automáticamente la legislatura se deshace como un hielo".

Aunque no se muestra en contra de una moción de censura, Feijóo y su partido tienen claro que no puede salir adelante y no se muestra cómodo con Junts: "La moción tiene muchas casas y razones para presentarla, igual que aritméticamente es imposible que salga. En este momento no hay forma de que esto suceda y por eso no lo hago. Junts va a hacer como siempre lo que le interesa y no sé si les interesa que Sánchez siga siendo presidente".

Feijóo, en 'La mirada crítica': "España cada día tiene menos médicos"

El líder del PP se ha mostrado crítico con la gestión del Gobierno en sanidad, una de las partidas más importantes de un país: "El señor Illa ha convocado a una serie de expertos para hablar de sanidad y eso yo lo apoyo porque al final la sanidad es el 40% de todo el gasto de las Comunidades Autónomas. El gobierno en seis años no ha tomado ni una sola medida sanitaria y no sé cuántos ministros han pasado por allí. Hay ministros que han legado al ministerio sin saber nada de sanidad y se han ido sin saber nada de sanidad. Lo único que ha ocurrido en sanidad en los últimos seis años es que cada vez hay menos médicos y es más complicado cubrir médicos y pediatras en la atención primaria".

Sobre la ley de conciliación de su partido, Feijóo ha explicado: "La ley de conciliación que nosotros estamos trabajando ya la estamos poniendo en práctica y me parece un honor haber sido el primer presidente autonómico que puso gratos las escuelas infantiles en nuestro país. Esto permite un cambio en el estado de bienestar, en la educación y también en la conciliación porque permite conciliar mejor. Esta es una decisión que está en nuestro programa electoral y que está siendo implementada en las Comunidades Autónomas. El gobierno no ha puesto ni un duro porque prefiere el cupo que las escuelas infantiles. Además, nos parece necesario aumentar los permisos de maternidad y de paternidad de las 16 a las 20 semanas y también que los padres elijan cuándo utilizan ese permiso sin obligarles a que ambos tengan que disfrutar de seis semanas juntos".

Además, Ñuñez Feijóo ha explicado la posición de su partido ante la disminución de la jornada laboral semanal: "Vamos a llamar a los agentes sociales para seguir hablando de conciliación y de otros temas como la reducción de jornada, ya que nuestro país tiene un problema de productividad. Cuando hagamos esto, veremos si somos capaces de rebajar en parte la jornada laboral porque lo importante es que la productividad de nuestra economía está por encima de los intereses sindicales o empresariales".

La entrevista completa de Alberto Núñez Feijóo en 'La mirada crítica'