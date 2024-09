Las horas extra no pagadas en España: esto es lo que pierdes al año por trabajar sin cobrar

Robert Rubio es camarero y ha intervenido en directo en ¡La Mirada Crítica' para contarnos su experiencia, un camarero que personifica perfectamente el problema del que hablamos: "He trabajado en varios sitios como camarero y nunca me han pagado las horas extras ". Robert defiende que en algún día puntual "se puede pedir quedarse un rato más", pero lo que no se puede permitir es el abuso: "Estar dado de alta por 4 horas, trabajar 12 y cobrar 600 euros al mes no es normal".

Además, los días libres no estarían del todo bien vistos por parte de algunas empresas, ya que deben llamar a sustitutos por los que no quieren pagar y que, en su mayoría, no están dados de alta. Por otro lado, Robert le explicaba a Ana Terradillos que cuando solicitó en los sindicatos que estudiasen su caso para determinar si se trataba de explotación laboral, estos le pasaron una tarifa: "Entre 50 y 100 euros me pedían, cobrando 600, no lo pagué y me fui de allí".