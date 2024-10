La promesa de Martínez-Almeida ante el problema de la vivienda: "Madrid va a ser la primera ciudad de Europa en construcción de vivienda asequible"

Ante la decisión de Isabel Díaz Ayuso de citar a Begoña Gómez a la comisión de investigación que este mismo martes da pistoletazo de salida, el alcalde de Madrid ha dicho: "Me parece adecuado porque creo que Begoña Gómez tiene que explicarnos a todos los madrileños el motivo por el que un asistente pagada con dinero público llama al rector de la Complutense y le cita en su despacho en La Moncloa y al mismo tiempo consigue una cátedra extraordinaria para la cual ella no tenía la titulación adecuada. La Complutense tiene que quedar alejada de cualquier sospecha y para eso es necesario que la comisión de investigación llame a declarar a la mujer del presidente y de las explicaciones pertinentes", ha comenzado.

Sobre la reforma de la ley orgánica 7/2014 que beneficiará a más de 40 terroristas y a la que su partido votó a favor, Almeida ha dicho: "Es un error y además es un error con consecuencias muy dolorosas para todas las víctimas del terrorismo. Pero los errores se pueden rectificar y eso es lo que el Partido Popular pone sobre la mesa". Sobre si su partido no se leyó la ley antes de votar, el alcalde ha explicado: "No estoy en el Congreso, no sé lo que sucedió y no quiero juzgar a mis compañeros. Errores se pueden cometer y lo importante es no persistir en ellos". Sobre si tiene que haber decisiones en su partido, ha preferido no responder: "Quiero ser prudente en este tema".