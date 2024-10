Mila, la anciana de 84 años que podría ser desahuciada por un fondo buitre: "Dicen que me vaya a un asilo"

Mila ha explicado que ha tenido pesadillas y que esta pasando por un momento terrible: "Muchas, muchas pesadillas y noches sin dormir. Me acuesto y no hago mas que pensar y pensar, lo estoy pasando fatal".

"El banco se quedó con la casa y con el dinero. Eso fue en 2008, cuando empezó la crisis y se aprovecharon”, ha recordado. " Ahora dicen que me vaya a un asilo. Prefiero morirme antes que irme ahí ", ha indicado.

En medio de todo este caos, Alba organizó una recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para intentar recomprar la vivienda al banco que la embargó. El caso ya está publicado y abierto a cualquier tipo de ayuda que será bien recibida por la anciana, que no tiene forma de conseguir dinero por otros medios. Según explica Alba en el post, su abuela lleva muchos años sumida en una depresión sumada a un trastorno generalizado de ansiedad que la incapacita para hacer vida normal. La mujer ha agradecido enormemente a su nieta por acompañarla y ayudarla a encontrar una solución a su terrible problema: "No tiene precio, no sé de donde saca las agallas", ha concluido orgullosa.