Afectada por la subida de las hipotecas: "He tenido que elegir entre pagar la casa o dar de comer a mis hijos"

'La mirada crítica' ha contado con el testimonio de Sonia Benito, afectaba por la continua subida de las hipotecas en nuestro país, que nos ha contado el drama que viven ella y sus tres hijos: "Ya tengo fecha de desahucio y solo estoy esperando a que vengan a echarme. Yo pagaba 700 euros de hipoteca, pero en el año 2013 tuve violencia de género, me quedé sola y la hipoteca seguía subiendo. No me podía hacer cargo de ella con 1.200 euros y tuve que decidir entre pagar el piso o dar de comer a mis hijos", ha contado.