Ana Terradillos, ante las críticas hacia Elisa Mouliaá tras su denuncia por acoso a Errejón: "Basta ya de poner el foco en la víctima. Se fue porque le dio la gana"

Elisa Mouliaá ha presentado una denuncia policial contra Íñigo Errejón por presuntos abusos sexuales

Este lunes decidió romper el silencio ofreciendo su primera entrevista

Elisa Mouliaá, contundente en su primera entrevista tras denunciar a Errejón: "Me voy a defender hasta el final. Eso no se hace y punto"

Elisa Mouliaá, la única víctima que ha presentado una denuncia policial contra Íñigo Errejón por presuntos abusos sexuales, el pasado viernes, decidió romper el silencio ofreciendo su primera entrevista. Fue la periodista Cristina Fallarás quien destapó el caso, afirmando que continúan apareciendo nuevos testimonios de otras mujeres que también acusan al político. Ante la gravedad de las denuncias, Sumar ha optado por retirarlo de su cargo como portavoz, argumentando que, según el testimonio de quienes mantuvieron relaciones personales con él, su conducta es incompatible con el rol público que desempeñaba. 'La mirada crítica' sigue de cerca las novedades de este caso; su presentadora, Ana Terradillos, ha expresado su indignación ante las críticas que ha recibido Elisa Mouliaá en redes sociales tras hacer pública su denuncia.

"Esto ha estallado hace cuatro días, y desde entonces no dejo de ver críticas hacia esta persona, quien dice que no quiere ir de víctima, pero sí que lo es", ha afirmado Terradillos visiblemente molesta. "Basta ya de poner el foco en la víctima. Cuando denuncian, porque denuncian; cuando no denuncian, porque no denuncian; cuando lo hacen de forma anónima, porque no es la forma", ha continuado.

Además, Terradillos ha defendido a la actriz de las preguntas que circulan: "¿Si se sintió acorralada y abusada, por qué se fue a su casa?. "Se fue porque le dio la gana, como si en algún momento hubiese decidido poner un límite y decir 'oye, hasta aquí'. Es que ya está bien". Frustrada, ha comentado que este tipo de comentarios siguen escuchándose "en la calle y en los taxis" y lamenta que no hayamos avanzado en cómo se trata a las víctimas.

La actriz rompe su silencio con una entrevista pública

Elisa Mouliaá ha afirmado este lunes que el ex portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, es "un depredador sexual" y ha señalado que el ex político presenta "rasgos de psicopatía narcisista". La actriz ha dado su primera entrevista donde ha confesado haber pasado "un fin de semana horrible" sin poder dormir tras leer mensajes sobre el caso. A pesar de las recomendaciones de no responder, ha afirmado: "Me voy a defender hasta el final... no me voy a callar".

En la entrevista, ha reiterado su opinión sobre Iñigo Errejón: "Yo creo que tiene rasgos de psicópata narcisista y cada vez se está viendo más". También ha expresado su frustración por cómo "siempre" se culpa "a la persona agredida en lugar de al agresor". "No estoy haciendo interacciones, ni yendo a platós. Decidí hablar porque me parecía horrible no decir nada e iba a caer eso en mi conciencia el resto de mi vida", ha sostenido.

