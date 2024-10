La actriz Elisa Mouliaá dice que Íñigo Errejón es un "depredador sexual" y que tiene rasgos de "psicópata narcisista"

La actriz, Elisa Mouliaá, ha afirmado que el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, es "un depredador sexual" y un "psicópata narcisista"

La intérprete también ha trasladado su "decepción" de que "siempre" se señale "a la persona agredida en lugar de al agresor"

Elisa Mouliaá responde a los ataques tras denunciar a Iñigo Errejón: "Lo único que quería era tocar mi cuerpo y meterme la lengua"

La actriz, Elisa Mouliaá, ha asegurado este lunes que el exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, es "un depredador sexual" y ha añadido que el expolítico tiene rasgos de "psicópata narcisista". La intérprete denunció el pasado viernes a Errejón ante la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional por haber sido presuntamente acosada sexualmente. Además, aseguró que le obligó a tener una relación sexual que no consintió y que, por ello, se sintió "invadida".

"Y yo he hablado porque, al final, estalló todo con múltiples denuncias. Y me parecía horrible no decir nada. Es un depredador sexual. No es un tío que te entra en una noche y está caliente y ya está. No, no. O sea, sabemos diferenciar las mujeres. A mí no me parece normal. No era una actitud normal y no es una persona normal. Yo creo que tiene rasgos de psicópata narcisista y cada vez se está viendo más", ha asegurado Mouliaá en una entrevista.

En este sentido, la actriz ha trasladado su "decepción" de que "siempre" se señale "a la persona agredida en lugar de al agresor". "Ya te digo que por eso no estoy haciendo interacciones, ni yendo a platós, ni yendo a ningún sitio porque es que no quiero que se malinterprete nada. O sea, yo vi lo que vi y decidí hablar porque me parecía horrible no decir nada e iba a caer eso en mi conciencia el resto de mi vida", ha expresado.

Mouliaá ha reconocido admirar el discurso político de Errejón, pero sostiene que no significa que "estuviese enamorada"

Respecto a cómo empezó a tener contacto con Errejón, Mouliaá ha recordado que se hizo unas fotos para una revista y que el titular fue que era feminista "porque creía en la igualdad de derechos". "Y entonces él me aplaudió. Fue la primera interacción que tuvimos", ha afirmado, para añadir que ella "admiraba muchísimo su discurso político", que le parecía que era "lo más esperanzador" para España.

Asimismo, ha añadido en la entrevista que ella no conocía a Errejón como persona y que "una cosa es que estuviese ilusionada y otra, muy diferente, que estuviese enamorada". "En la primera hora que he conocido a una persona, la encierras en una habitación y la tocas, sin una buena conversación y sin algo que te lleve a ello, ¿sabes? Es que no se hace y punto. Y ya está. Es que no se hace y lo tienen que entender", ha recalcado.

Finalmente, la actriz ha relatado que fue a la presentación del libro de Errejón, que se tomaron una cerveza y que después todo fue "súper rápido". "Yo me tenía que ir a la fiesta de mis amigos, él se vino, en el coche me dijo lo de las tres normas, en el ascensor ya me metió la boca y en la casa pasó lo que pasó. Y luego me dejó salir de la habitación con la condición de irnos en 20 minutos. Y cuando yo estaba ahí con mis amigos, de repente me pone la chupa, me lleva al coche y pasa todo así muy rápido", ha detallado.

