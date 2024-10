Loli encuentra a su hijo Daniel, al que daba por muerto en la riada de Valencia: "Tuve que andar 15 kilómetros para llegar a casa"

Loli ha compartido su profundo alivio al afirmar que "es un milagro poder ver a mi hijo y darle besos" . "Llamé porque no sabíamos nada y pedí que se comunicaran conmigo" ha continuado emocionada. "Me habéis ayudado tanto; tenía una pequeña esperanza", ha comentado recordando el momento en que recibió la llamada de su hijo, quien la informó que estaba bien.

Daniel, por su parte, ha relatado su experiencia aterradora al quedar atrapado en el polígono donde trabaja, a medida que el agua seguía subiendo: "Logré subir el coche a una pequeña isleta y, junto a otras personas que estaban allí, usamos alicates para cortar vallas y despejar el camino para elevar los vehículos. No teníamos agua ni comida, nada hasta el día siguiente".

"Sentía miedo y no sabía cómo íbamos a salir de esta situación. Estábamos en tierra, pero no teníamos agua ni comida, y luego se me acabó la batería del móvil", ha afirmado Daniel quien temió por su vida en varios momentos. "A las 10 de la mañana fui a mi empresa a cargar el móvil y beber un poco de agua, y regresé 15 kilómetros caminando, llegando a casa a las 6:30 a mi casa", ha concluido.