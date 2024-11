Por suerte, él puede contarlo, pero muchos de sus vecinos y seres queridos de Alfafar han fallecido por el temporal. Antonio José Giraldez aguantó más de cuatro horas con el agua al cuello en un falso techo y, al recordar aquel angustioso momento, no puede evitar emocionarse: "Pensaba que me moría".

En esas horas en las que estuvo aguantando, Antonio José confiesa que "yo pensaba 'por favor, mis niños no se pueden quedar sin su padre... Eso me dio fuerza para sobrevivir". Un pensamiento que le sirvió para sacar fuerzas de donde no las tenía y sobrevivir. Por otro lado, su forma de ver la vida ha cambiado desde entonces: "Desde ese día, a cada persona que quiero, le digo que le quiero".