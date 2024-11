Joven que habló con el rey en su visita a Paiporta: "Lo que hizo fue un acto de valentía; no sabíamos cómo iba a acabar"

"Nosotros estábamos en la zona de Paiporta; habíamos estado antes tirando agua en el barranco porque las alcantarillas no dan abasto en las calles", ha explicado. Posteriormente, el y sus amigos, estaban ayudando a vaciar un garaje cuando escucharon ruidos: "Salimos corriendo a ver qué pasaba y nos enteramos de que estaba el rey". "La gente empezó a tirar piedras, palos y barro contra él. Sin embargo, decidió apartar a los guardaespaldas y comenzó a hablar con la gente. Fue en ese momento cuando se acercó a nosotros", ha continuando relatando.

El joven conquense ha comentado que hasta que no estás en medio de la situación, no te das cuenta "de que es peor de lo que se muestra en los videos": Hay zonas donde el agua te llega hasta las rodillas". Según Raúl, el rey afirmó que estaban ayudando en la zona, aunque el joven niega que esto sea real: "Yo creo que eso es incierto; mires por donde mires, falta gente".

"Soy una persona normal que, gracias a Dios, no ha sido afectada en esta desgracia", ha añadido, y ha querido enviar un mensaje a Pedro Sánchez: "Yo he venido sin que me lo pidan; creo que es lo que deben hacer los ciudadanos. La mayoría de las personas que estaban allí piensan que la visita del rey y los presidentes llega tarde".