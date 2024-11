El mensaje de ánimo de Eva, vecina de Utiel: "Ahora vamos hacia arriba. Vemos la luz gracias al esfuerzo de todos"

"La verdad es que nos ha cambiado mucho la vida desde esa noche, pero ahora vamos hacia arriba ", ha arrancado, con una gran sonrisa en la cara. "Estamos reconstruyendo. Utiel empieza a parecer otra cosa, empieza a tener un poco de la luz que tenía antes. Gracias a los agricultores que han venido con palas, con tractores, gracias a los jóvenes, esa juventud de cristal… No les llaméis así. Han peleado", ha sostenido.

Eva ha contado cómo sus seres queridos están adaptándose como pueden y ayudándoles con todos sus recursos: "Ahora vivimos en un piso de un familiar, y eso nos ha devuelto la luz porque podemos estar los cuatro juntos". Aun así, hay muchas familias de Utiel en busca de un lugar donde vivir. "Aquí en Utiel hay mucha gente que está buscando casa, pero no hay", ha explicado. "Mi casa va a tardar seis meses en estar bien. Hemos tenido que quitar todo porque no dejaba de salir agua de debajo de los muebles. Entras y hace frío; no hay calefacción ni luz", ha recordado, lamentándose.