Un bombero en la zona cero de la DANA: "Lo han perdido todo y tiran para delante"

Con todo preparado, el convoy -un todoterreno, una furgoneta y varios vehículos pesados- salió finalmente sobre las once de la mañana y, a su llegada a las tres de la tarde, sin enredos, comenzó con los primeros reconocimientos en colaboración con los bomberos valencianos.

Durante los cinco días siempre ha habido un bombero madrileño achicando agua y moviendo coches. Actuaban con una mayor intensidad por el día y, cuando caía el sol, el grupo se iba a dormir y era relevado por otros operativos que, aunque relajaban el ritmo de sus actuaciones, no cesaban en sus labores.

“Teníamos prioridad en varios emplazamientos pero no encontramos víctimas. El problema en estos casos es que a mucha gente le pilló por la calle . Las rampas de garajes actuaron como succionadores”, comenta.

“Lo que más me ha impresionado es la extensión. Estoy acostumbrado a ver de todo, pero me ha sorprendido la magnitud geográfica de la catástrofe. Al mismo tiempo, encuentras a gente que vivía en bajos y que lo ha perdido todo, que no les queda nada, con una capacidad de superación tremenda. Gente que dice: ‘nos ha pasado esto, pero vamos a tirar hacia delante’”, recuerda.