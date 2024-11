Ione Belarra deja en el aire el apoyo de Podemos a la reforma fiscal del Gobierno: "Depende de ellos. Lo que vivimos fue esperpéntico"

Belarra ha subrayado la necesidad de que las grandes empresas energéticas asuman su responsabilidad económica y medioambiental. "No es calderilla lo que han ganado las empresas energéticas. Son las principales responsables de la contaminación y deberían costear los daños de emergencias climáticas como la DANA", ha declarado, exigiendo que se incluyan medidas firmes en el decreto que se votará. Además, ha denunciado la influencia de Repsol, a quien acusa de manejar los hilos detrás de partidos como Junts y PNV: "Es una empresa con antecedentes de vulneraciones de derechos humanos y contaminación en Latinoamérica. Debería pagar por las consecuencias de la emergencia climática. No me invento nada. Son informes de ecologistas en acción y comprobables en las paginas web de estas organizaciones".