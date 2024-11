Borja Sémper, portavoz del PP: "Esto tiene que parar. Merecemos un Gobierno que no nos mienta"

Tras su declaración de este jueves, en la que ha señalado a Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y Koldo García, Aldama ha salido de la prisión de Soto de Real en la noche del jueves. El empresario también dijo que fue el propio presidente del Gobierno quien quiso conocerle , refiriéndose a la polémica foto en la que aparece junto Sánchez en un acto electoral del PSOE el 3 de febrero de 2019. "No fue una foto fortuita", dijo en su declaración.

"Merecemos de una vez que esto pare. Llevamos demasiado tiempo de sobresalto en sobresalto y los españoles merecemos un Gobierno que no nos mienta, que sea transparente y que también sea limpio. Esto es lo que quiere representar el PP y el señor Feijóo.

Sobre si el PP va a hacer algún tipo de movimiento en los tribunales, el portavoz y vicesecretario del PP ha dicho: "Nosotros llevamos mucho tiempo actuando con responsabilidad y con serenidad. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle explicaciones al Gobierno, pero no nos responde. No descartamos ningún paso, pero con calma y con cabeza porque lo que hay que conseguir no son titulares, es la verdad".