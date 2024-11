Víctor de Aldama, a su salida de la cárcel: "Pedro Sánchez es un mitómano y tiene alzhéimer. Que no se preocupe que va a tener pruebas”

Aldama ha replicado a Sánchez que es un "señor mitómano y tiene alzheimer" pues, según ha explicado, cuando le preguntaron en el Congreso y después en Portugal si le conocía, no respondió. Sin embargo, después, al publicarse una imagen de los dos, contestó que si conocía al empresario, pero que era una foto más "de las que se hace con cualquiera". "Las fotos que se hacen con cualquiera se hacen en la calle, no en zonas privadas", ha indicado el empresario, quien también ha avisado al jefe del Ejecutivo de que no se preocupara porque "va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho", al tiempo que ha reiterado que el encuentro con Sánchez "no fue fortuito".