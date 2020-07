Terelu Campos y Víctor Sandoval se enfrentarán a Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez en la final de ‘La última cena’

Las votaciones a la cena de los hermanos Frigenti

Mónica Hoyos sorprende a todos y les da un 10 a los Frigenti

Justo antes de que comenzaran las votaciones de los comensales que asistieron a la cena de los hermanos Frigenti, Alberto quiso pedir disculpas a Mónica Hoyos por haberse dirigido en malos términos a ella durante la velada. A continuación, empezaron las votaciones: ¿qué nota les pusieron a los cocineros de la noche?

Lydia Lozano: “Yo no suspendo, pero creo que ser tres es mejor que ser dos y es la primera vez que no pruebo el postre. Y los pelos… (del cerdo en el segundo plato, que no quitaron). Os voy a dar un cinco. Muy mal”.

Kiko Matamoros: “Creo que no pueden aprobar. Les voy a dar un cuatro. Creo que he sido generoso”.

Belén Esteban: “Soy muy amiga de Miguel Frigenti, peor la cena ha sido una mi****. Un cuatro”. Frigenti le responde a la colaboradora que él, por lealtad y teniendo en cuenta su amistad, aunque hubiese hecho la peor de las cenas le habría dado un cinco.

Mónica Hoyos: “Cuando voy a un restaurante no solo valoro la comida, también cómo me atienden y me hablan. Y lo que has dicho al final es de agradecer (se refiere a las disculpas de Alberto). Un 10”.

María Patiño: “Tenía pensado darles un cuatro, pero la actitud de Alberto me ha ganado y les voy a dar un cinco”.

Alonso Caparrós: “Los canelones me han gustado. El cerdo estaba frío, pero no me parece que estuviera malo. Un seis”.

Rafa Mora: “No me ha gustado para nada el recibimiento que habéis hecho a Mónica, pero esto es cómo termina y lo habéis bordado al final. Un cinco. El segundo plato era asqueroso”.

Votaciones de los chefs

Sergi Arola: “Un cinco”.

Begoña Rodrigo: “La cocina es hacer equipo, nadie es más que nadie. Un cinco porque la casquería es muy complicada de trabajar”.

Los finalistas de ‘La última cena’

Tras conocer todas las votaciones, las parejas que se han clasificado para la gran final de ‘La última cena’ son Terelu Campos y Víctor Sandoval, por un lado, y Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez, por otro.

La bronca con Mónica Hoyos

Mónica Hoyos ha sido la invitada sorpresa de la noche, algo que no les ha hecho mucha gracia a los hermanos Frigenti, que se han puesto a increparla nada más llegar. El más lanzado fue Alberto, que le recordó el episodio en el que se descubrió en directo en ‘Sálvame’ que Mónica Hoyos tenía piojos. “¿Te has lavado la cabeza hoy? Porque ya tenemos bastante proteína, no queremos piojos”, el dijo.

