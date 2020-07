María Patiño le suplica a Jorge Javier que no le obligue a comer más: “Te doy todo lo que tengo en mi casa”

El segundo plato que prepararon los Frigenti era una careta de cerdo , pero tuvieron un fallo muy grave y es que no quitaron bien los pelos. María Patiño fue una de las que peor lo pasó al probarlo (y, además, disfrazada de vaca ).

Jorge Javier Vázquez, que ya se había comido parte de su ración, avisó a Patiño de que no le había sentado del todo bien el cerdo. Ella ya era reticente porque no suele comer cerdo, solo en forma de jamón o lomo. Pero, aun así, lo probó. Jorge fue el encargado de escoger el trozo más adecuado y dárselo a la colaboradora, que lo pasó realmente mal: “Tiene pelo, Jorge. Me estoy mareando”. Patiño hizo un amago de escupir el trozo que ya tenía en la boca, pero se lo acabó comiendo.