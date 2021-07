Lucía comentó que actualmente no tiene olfato ni gusto . "Fue por un desamor ", reveló. Ante la confesión, Paz se intrigó tanto que al final consiguió que explicase más.

"Me bajaron las defensas y cogí una gripe muy fuerte. Estuve cuatro días abandonada en mi desesperación y ya no recuperé. Aún lo estoy recuperando. Lo que más me falla es el olfato. Son como notas musicales", decía entonces Lucía dejando alucinados a todos los presentes.