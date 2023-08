Jennifer Hermoso lanza un comunicado individual: "Me sentí vulnerable y víctima de una agresión"

La delantera de la Selección Española Femenina de Fútbol, Jennifer Hermoso , ha compartido en redes sociales un nuevo comunicado este viernes poco después de haber emitido otro, de la mano de sus compañeras y el sindicato FUTPRO, para pedir la dimisión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales , por el beso sin consentimiento que recibió por su parte en la entrega de trofeos del Mundial y su comportamiento en el palco. La futbolista madrileña de 33 años afirma que el dirigente ha realizado declaraciones "falsas" en la Asamblea General Extraordinaria y que no fue "respetada" . Sus compañeras ya han dejado claro que no volverán a la Selección con los actuales dirigentes.

"En referencia a lo ocurrido el día de hov. Si bien es cierto que por mi parte no quiero interferir con los múltiples procesos legales en curso me siento obligada a denunciar que las palabras del Sr. Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que el mismo ha generado".

"Aclaro que en ningún momento se produjo la conversación a la que el Sr. Luis Rubiales hizo referencia y que, ni mucho menos, su beso fue consentido. De la misma manera quiero reiterar como va hice en su momento que este hecho no había sido de mi agrado".

"La situación me provocó un shock por el contexto de celebración, y con el paso del tiempo y tras profundizar un poco mas en esas primeras sensaciones, siento la necesidad de denunciar ese hecho ya que considero que ninguna persona, en ningún ámbito laboral deportivo o social debe ser víctima de este tipo de comportamientos no consentidos. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte".