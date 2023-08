Paca La Piraña relata el infierno que vivió durante su infancia en un internado franquista: "Me meé encima del miedo"

"Para mí fue muy duro que me separaran de mi madre, yo era una mariquita muy madrera , y pasar de estar con ella a un colegio en el que teníamos que cantar el 'Cara al sol' fue muy complicado (...) Yo era muy chiquitilla y el director era muy franquista, me sacaba al patio del colegio y amenazaba con cortarme el pescuezo con un serrucho de carpintería, me meé encima del miedo".

"Ella siempre me entendió y me defendió, llegó incluso a pegar a algunas de las monjas del colegio con un palo por lo que me hacían pasar, me ponían de rodillas con piedras en los bolsillos, era muy duro ser mariquita en aquel lugar".