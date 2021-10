Para poder defenderla, también contaban en plató con su tía Maite, quien ha defendido a su sobrina a capa y espada. Matamoros era claro en sus críticas: “Por respeto de ese señor, que ya ha sido víctima de tus actuaciones, no las repitas” , le decía.

Pero Mayte no estaba dispuesta a quedarse callada y atacaba sin piedad a Matamoros: “ Yo veo aquí una hipocresía y una falsa moral que es que me puede . ¿Pero tú eres digno de hablar y de decir esas palaras? Eres indigno porque tú, muchas personas de las que estamos aquí, a lo largo de nuestra vida hemos vivido lo mismo”, le decía.

Ante la imposibilidad de hablar ordenadamente, Sandra Barneda invitaba a Maite a un Círculo de Fuego en plató contra Kiko Matamoros. Por supuesto la tía de Fani aceptó y bajó de las gradas entre aplausos y gritos de algunos de los colaboradores para atacar duramente al colaborador: “No es normal la hipocresía que tienes. Porque tú eres de las personas que sabemos perfectamente que has engañado a parejas tuyas, ¿eres más digno que Fani?”, preguntaba

Sin embargo, Matamoros no estaba dispuesto a quedarse con la boca cerrada y argumentaba sus ataques: “Mira, ¿Sabes cuál es la diferencia? Que, en la medida de lo posible, siempre que he cometido una infidelidad, procuraba que no se enterase ni mi sombra por respeto a la pareja, por respeto a mis hijos…”, le decía.