Terelu no dudaba en reprocharle que, bajo su punto de vista, no es amor lo que siente por Christofer, sino un cariño más familiar: “ Fani ha vuelto con las mismas carencias que ya tenía la otra ve z, lo dijo ella al principio. Lo que tendría que hacer es decirle: ‘yo te quiero como mi primo o como mi hermano’”, le decía Campos.

Además, la hija de Maria Teresa tampoco se cortaba un pelo en reprocharle los comentarios que hacía Carbajo cuando escuchaban la Luz de la Tentación: “Decir que ella se ponía nerviosa por Christofer cuando sonaba la alarma no sé ni calificarlo”, explicaba. Fani, por su parte, no estaba dispuesta a recibir ese ataque: “Había momentos cuando sonaba la alarma que yo me reía por picar a mis compañeras, porque se ponían nerviosas, pero sí, sí me ponía nerviosa. Y te voy a decir otra cosa: yo a Christofer no le quiero como se quiere un familiar”, le contestaba